Vinci: en recul après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - Vinci recule de 2% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe en recul de 5% à 1,9 milliard d'euros au titre du premier semestre 2025, et ce malgré un résultat opérationnel sur activité (ROPA) en progression de 6,9% à 4,14 milliards.



Le chiffre d'affaires du groupe de BTP et de concessions s'est accru de 3,2% à près de 34,9 milliards d'euros (+1,2% en organique), une croissance 'tirée par les concessions et les services à l'énergie - en particulier à l'international'.



En dépit des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles, Vinci maintient les indications pour 2025 et 'afficherait une nouvelle hausse de son CA et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France'.



Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé le paiement d'un acompte sur dividende au titre de 2025 de 1,05 euro par action, maintenu inchangé par rapport à l'exercice précédent, lequel sera versé le 16 octobre.





Valeurs associées VINCI 121,6000 EUR Euronext Paris -2,64%