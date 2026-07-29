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Vinci-Ebitda +4,5% sur un an au S1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 19:48
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Vinci SGEF.PA a fait état mercredi d'un Ebitda en hausse de 4,5% sur un an à 6,4 milliards d'euros pour le premier semestre, porté par la bonne tenue des concessions et des services à l’énergie, ainsi que la croissance soutenue du chiffre d'affaires à l'international.

"Cette performance d’ensemble est remarquable dans un contexte de vives tensions géopolitiques et macroéconomiques, qui a pesé notamment sur le trafic des concessions", a déclaré Pierre Anjolras, directeur général, dans un communiqué.

Le groupe français de construction et de concessions a par ailleurs confirmé ses perspectives 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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