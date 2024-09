Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: deux contrats pour Seymour Whyte en Australie information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vinci Construction indique que Seymour Whyte, sa filiale australienne, a remporté deux contrats d'une valeur totale de près de 340 millions de dollars australiens (environ 209 millions d'euros), à Sydney et à Melbourne.



D'une part, Seymour Whyte participera à l'élargissement d'un tronçon de 3,8 km de Mamre Road, axe routier situé dans l'ouest de Sydney près du futur aéroport international, des travaux dont l'achèvement est prévu en 2028.



D'autre part, il aura la charge de travaux dans le cadre d'un contrat d'extension et de rénovation de Clyde Road, à Melbourne, un projet qui s'achèvera en 2027 et intègrera lui aussi des initiatives environnementales.





Valeurs associées VINCI 110,60 EUR Euronext Paris +0,23%