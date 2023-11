Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: déploie l'IA au Pérou pour la sécurité routière information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que Lima Expresa (VINCI Highways/VINCI Concessions), concessionnaire des voies express de Lima (capitale du Pérou), a déployé le premier système de détection automatique des accidents de la route avec intégration de l'IA dans le pays.



'La solution détecte plus de 95 % des incidents en moins de cinq minutes, permettant de réduire considérablement le temps de réponse aux incidents et d'optimiser la gestion des personnels, véhicules d'inspection et services d'urgence', souligne Vinci.



Selon le communiqué de Vinci, depuis son intégration au réseau de VINCI Highways, Lima Expresa a réduit de 70 % le nombre d'accidents sur les voies express Linea Amarilla et Via de Evitamiento.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.38%