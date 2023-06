Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Vinci prend 1% avec le soutien de propos d'Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 123 à 138 euros sur le titre du groupe de BTP et de concessions, d'après lui 'grand gagnant oublié de la transition énergétique'.



Selon l'analyste, Vinci pourrait investir 27 milliards d'euros dans la décarbonation des autoroutes. 'A plus court terme, le portefeuille renouvelable du groupe pourrait rapidement attirer l'attention du marché sur sa valeur cachée', ajoute-t-il.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.11%