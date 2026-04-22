Vinci-Contrat de €192 mlns pour des infrastructures électriques en Guinée
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:47

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI REMPORTE UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES EN GUINÉE

* MONTANT TOTAL DE 192 MILLIONS D'EUROS

* CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 50 MWC, DE 350 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ET DE DEUX POSTES DE TRANSFORMATION EN TRÈS HAUTE TENSION

Texte original nGNE6FKfFb Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

