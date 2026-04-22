Vinci-Contrat de €192 mlns pour des infrastructures électriques en Guinée

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI REMPORTE UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES EN GUINÉE
* MONTANT TOTAL DE 192 MILLIONS D'EUROS
* CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 50 MWC, DE 350 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ET DE DEUX POSTES DE TRANSFORMATION EN TRÈS HAUTE TENSION
Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer