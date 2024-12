Vinci: contrat dans le traitement des eaux en Australie information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Vinci indique avoir remporté, via ses filiales Seymour Whyte et Vinci Construction Grands Projets, un contrat de modernisation et d'extension d'une station de traitement des eaux usée à Canberra en Australie, pour en accroitre les capacités.



Ce contrat de 385 millions de dollars australiens (236 millions d'euros) prévoit la construction d'un nouveau bioréacteur à membrane d'une capacité de traitement de 97 méga-litres d'eaux usées par jour, grâce à une technologie innovante de filtration.



Le groupement s'engage à mettre en oeuvre de nombreuses mesures pour préserver l'environnement. Ce projet est le premier d'un programme de 10 ans de travaux qui devrait débuter en 2025 et employer jusqu'à 250 personnes au plus fort de l'activité.





