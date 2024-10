Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: contrat autoroutier en Colombie-Britannique information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Vinci Construction indique avoir remporté un contrat pour réaliser, dans le cadre d'un groupement d'entreprises, la modernisation et l'élargissement d'une section de 4,5 km de la Highway 1, dans la Province canadienne de Colombie-Britannique.



Ce projet, d'une valeur totale de 62 millions d'euros (94 millions de dollars canadiens), fait partie du programme d'amélioration du corridor autoroutier de la Fraser Valley, situé à 70 km de Vancouver, et devrait être achevé en grande partie à l'été 2027.



Accompagné de mesures environnementales, il comprend l'élargissement de l'autoroute avec notamment de nouvelles voies dédiées au covoiturage et aux bus, la construction de deux nouveaux ponts et la rénovation d'une aire de repos.





