VINCI Construction acquiert Fletcher en Nouvelle-Zélande

Le groupe français de construction et de concessions VINCI SGEF.PA a annoncé mardi l'acquisition de Fletcher Construction en Nouvelle-Zélande par sa filiale VINCI Construction.
L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée courant 2026, précise un communiqué.
Fletcher Construction a enregistré un chiffre d'affaires annuel d'environ 630 millions d'euros et compte 2.300 employés en Nouvelle-Zélande, selon le communiqué.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
