VINCI Construction acquiert Fletcher en Nouvelle-Zélande
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:55

Le groupe français de construction et de concessions VINCI SGEF.PA a annoncé mardi l'acquisition de Fletcher Construction en Nouvelle-Zélande par sa filiale VINCI Construction.

L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée courant 2026, précise un communiqué.

Fletcher Construction a enregistré un chiffre d'affaires annuel d'environ 630 millions d'euros et compte 2.300 employés en Nouvelle-Zélande, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

VINCI

VINCI
115,150 EUR Euronext Paris -0,82%
