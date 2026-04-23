Vinci confirme ses perspective après un premier trimestre porté par les services à l'énergie

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Vinci a confirmé ses perspectives annuelles après des ventes stables à 16,3 milliards d'euros au premier trimestre, au cours duquel il a profité de la "bonne dynamique" des services à l’énergie mais a pâti d'un recul de la construction et des effets de change, a annoncé le géant français jeudi.

L'activité des services à l'énergie du groupe s'est inscrite en croissance de 4,7% tandis que les concessions ont progressé de 1,4%. Il table pour 2026 pour de "nouvelles progressions" du chiffre d'affaires et des résultats.

Les prises de commandes de Vinci Energies, de Cobra IS et de Vinci Construction représentent un montant total de 17,4 milliards d’euros, en hausse de 5%.

Le carnet de commandes au 31 mars atteint un nouveau "record historique" à 74,9 milliards d’euros, en croissance de 4 % sur un an.

Il représente près de 15 mois d’activité moyenne des trois branches.

Vinci Airports a connu un trafic en progrès au premier trimestre (+1,5%) "malgré les perturbations causées par la situation au Moyen-Orient", "grâce à une bonne diversification géographique".

"En revanche, le trafic de Londres Gatwick a été impacté par des annulations de vols liées au conflit au Moyen-Orient", souligne le groupe.

Les services à l’énergie bénéficient de marchés très porteurs, poursuit Vinci, en citant l'électrification des usages, le développement de l’Intelligence artificielle et les centres de données, la numérisation des processus industriels et de la gestion des bâtiments ainsi que les enjeux de défense et de souveraineté.

"Les événements géopolitiques actuels devraient continuer de soutenir ces grandes tendances de fond, en particulier l'accélération de l'électrification", estime le groupe.

Le chiffre d’affaires de ce segment est en hausse de 5% à 6,9 milliards d’euros, dont 68% à l’international.

Dans la construction, le chiffre d’affaires de Vinci Construction a reculé de 3,3% à 6,7 milliards d’euros en raison d’une "baisse de l’activité des grands projets" et de l’impact de conditions météorologiques difficiles en Europe centrale.

Vinci immobilier a vu son activité chuter de 7% à 218 millions d’euros, mais les réservations de logements en France progressent de 17%.

Le groupe note qu’il "est impossible à ce stade de quantifier de manière fiable les impacts éventuels de la crise actuelle au Moyen-Orient", qui "seront évalués et commentés si nécessaire en temps opportun".

Toutefois, ajoute-t-il, ces événements renforcent la conviction de ses dirigeants que les besoins d’investissements dans les infrastructures vitales "vont s’amplifier sous l’effet des enjeux de souveraineté dans les différentes régions du monde".