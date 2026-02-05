 Aller au contenu principal
Vinci conclut une année 2025 solide avec un FCF record
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:15

Le groupe VINCI a annoncé un résultat net en légère progression pour l'exercice 2025, malgré une surtaxe fiscale exceptionnelle en France, tout en atteignant un niveau record de génération de cash-flow libre (FCF).

Le résultat net part du groupe de Vinci s'établit à 4,90 milliards d'euros en 2025, en hausse de 0,8% sur un an. Hors impact de la surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (IS) en France, le résultat net aurait atteint 5,35 milliards d'euros, soit une progression de 10%.

Le bénéfice net par action (BPA) ajusté ressort à 9,44 euros (hors surtaxe IS), en progression de 12%, contre 8,43 euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 74,6 milliards d'euros, en hausse de 4,2%, porté par une bonne dynamique à l'international (59% du total).

L'EBITDA ajusté progresse de 6,4% pour atteindre 13,51 milliards d'euros, soit une marge sur chiffre d'affaires de 18,1%, contre 17,7% en 2024.

Vinci enregistre également un cash-flow libre record de 7,01 milliards d'euros, en hausse de 202 millions d'euros. Hors impact de la surtaxe fiscale (425 MEUR), le FCF ressort à 7,44 milliards d'euros, en croissance de 9% sur un an.

"En dépit de l'alourdissement de la charge fiscale en France, le résultat net est supérieur à celui de 2024, le cash-flow libre atteint un niveau record de 7 milliards d'euros et l'endettement financier net a diminué de 1,3 milliard d'euros", a commenté Pierre Anjolras, directeur général de Vinci.

Vinci anticipe une nouvelle progression de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net. Le cash-flow libre pourrait avoisiner 6 milliards d'euros.

Pour les actionnaires, le groupe de construction et de concessions propose un dividende de 5 euros par titre, soit une augmentation de 0,25 euro par rapport à 2024.

