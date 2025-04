Vinci: closing d'un partenariat en Australie dans la transmission électrique

(AOF) - Vinci annonce le closing financier du premier partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la transmission électrique en Australie. Il porte sur la conception/construction et l’opération/maintenance jusqu’en 2060 de plus de 240 kilomètres de lignes à haute tension, de huit sous-stations et de divers équipements en Nouvelle-Galles du Sud au sud-est du pays. Le consortium Acerez est composé de Vinci, à travers sa filiale Cobra IS, d'Acciona et du distributeur d'électricité australien Endeavour Energy.

Ce PPP recouvre également le financement et la connexion à des parcs de production d'énergie renouvelable (photovoltaïque et éolien terrestre). Ce projet permettra de connecter 4,5 GW additionnels au réseau électrique à l'horizon 2028 afin d'alimenter 2 millions de foyers.

Située dans la région d'Orana, la REZ (Zone d'énergie renouvelable) dans laquelle s'inscrit le projet devrait créer environ 5 000 emplois au pic des travaux et devrait induire jusqu'à 20 milliards de dollars australiens d'investissements privés dans la région d'ici à 2030.

L'ambition du projet est de se substituer aux centrales électriques au charbon qui arrivent en fin de vie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Xavier Huillard également directeur général ;

- Modification de la gouvernance en avril, Pierre Anjolras prenant la direction générale du groupe et Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil jusqu’en 2026.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette ,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2030 » visant la neutralité carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,

- lancement d’emprunts verts,

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions -les néerlandais Bakker Sliedrecht & RH Marine et l’allemand Fernao- et par la participation au « great grid partnership » britannique de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique d’ici 2030 ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes de 69,1 Mds, dont 70 % à l’international.

- Situation financière maîtrisée : 20,4 Mds€ de dette nette, 16,6 Mds€ de disponibilités et autofinancement libre record de 6,8Mds€.