Vinci: choisi pour le programme 'Great Grid Partnership'

(CercleFinance.com) - Vinci annonce qu'OTW, entreprise commune créée par Vinci Energies et Vinci Construction au Royaume-Uni, vient d'être désignée comme l'une des entreprises partenaires du programme de mise à niveau du réseau électrique du pays, 'Great Grid Partnership'.



Ce programme consiste à réaliser d'ici 2030 une série de travaux conséquents de mise à niveau des infrastructures de transmission d'électricité (onshore). Il fait partie d'un plan national d'un montant total de neuf milliards de livres.



Dans ce cadre, OTW pourra se voir attribuer des contrats de conception-construction visant à connecter les nouvelles fermes éoliennes offshore (50 GW) au réseau électrique britannique. Vinci contribuera ainsi à limiter la dépendance du Royaume-Uni aux énergies fossiles.





