Vinci: chiffre d'affaires de 18,5MdsE au 3e trimestre +1,4%

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 18,5 milliards d'euros au 3e trimestre 2024 , en croissance de 1,4 % à structure réelle (+0,3 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 52,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 3,3 % (croissance organique : +2,5 % ; impacts des changements de périmètre : +0,9 % ; variations de change : -0,1 %).



Le carnet de commandes au 30 septembre 2024, d'un niveau élevé de 66,8 milliards d'euros, progresse de 6 % sur un an.



Vinci table pour 2024 sur une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023, cette hausse s'accompagnant d'une progression de ses résultats opérationnels.



Concernant le résultat net 2024, le Groupe indiquait précédemment qu'il pourrait être proche du niveau atteint en 2023, après prise en compte de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant a été estimé à environ 280 millions d'euros.





Valeurs associées VINCI 104,30 EUR Euronext Paris -0,24%