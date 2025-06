Vinci: baisse de -3,3% du trafic Autoroutes en mai information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - La baisse du trafic de Vinci Autoroutes en mai est de -3,3%. Cette baisse est essentiellement liée à des effets calendaires selon le groupe.



'En particulier, le trafic des véhicules légers est pénalisé par le positionnement de la fin du week-end de l'Ascension et celui du week-end de la Pentecôte, en juin cette année au lieu de mai en 2024' indique Vinci.



Depuis le début de l'année 2025, le trafic progresse (+1,2 %), tant pour les véhicules légers que pour les poids lourds.



Le trafic passagers de Vinci Airports augmente de 5,3 % en mai. On note en particulier des fortes hausses du trafic pour les aéroports du Portugal, du Japon, du Mexique et de Budapest.





