Vinci Autoroutes, Eiffage, SFTRF et ATMB vers la cession d'Axxès

(AOF) - Vinci Autoroutes, Eiffage , SFTRF et ATMB entrent en négociation exclusive avec Brisa pour la cession envisagée de 100 % d'Axxès, un des principaux fournisseurs de services de péage électronique pour les camions, les autobus et autres véhicules utilitaires en Europe. " La transaction envisagée est soumise à l'information consultation du comité social et économique d'Axxès et sa réalisation est soumise aux conditions réglementaires habituelles ", précise un communiqué commun.