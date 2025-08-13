 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 784,90
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci au-dessus de ses repères court terme
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 10:15

(Zonebourse.com) - Porté par une hausse de 25,3% depuis le début de l'année et un gain de 2,8% sur le mois en cours, le titre conserve une orientation solide malgré un repli limité de 0,6% sur un mois glissant.

La valeur se maintient au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, reflet d'une dynamique acheteuse persistante. Le flux reste favorable, sans tension excessive, ce qui conforte la stabilité du mouvement.

Le support majeur situé à 117,9 EUR joue ici un rôle de socle technique : son maintien soutiendrait la poursuite de l'orientation haussière dans les prochaines séances.

L'absence de signaux de rupture visibles permet d'envisager des phases de consolidation contenues, utiles pour ancrer la tendance avant de potentiels tests de résistance.

La préservation de ce seuil renforcerait la structure technique actuelle. Une cassure franche sous 117,9 EUR constituerait en revanche un signal clair d'invalidation, ouvrant la voie à une séquence corrective plus marquée.

Valeurs associées

VINCI
125,7500 EUR Euronext Paris +0,60%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank