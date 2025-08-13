Vinci au-dessus de ses repères court terme
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 10:15
La valeur se maintient au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, reflet d'une dynamique acheteuse persistante. Le flux reste favorable, sans tension excessive, ce qui conforte la stabilité du mouvement.
Le support majeur situé à 117,9 EUR joue ici un rôle de socle technique : son maintien soutiendrait la poursuite de l'orientation haussière dans les prochaines séances.
L'absence de signaux de rupture visibles permet d'envisager des phases de consolidation contenues, utiles pour ancrer la tendance avant de potentiels tests de résistance.
La préservation de ce seuil renforcerait la structure technique actuelle. Une cassure franche sous 117,9 EUR constituerait en revanche un signal clair d'invalidation, ouvrant la voie à une séquence corrective plus marquée.
Valeurs associées
|125,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,60%
