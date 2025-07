Vinci au beau fixe

(AOF) - Vinci a publié un résultat net part du groupe de 1,89 milliard d'euros au titre de son premier semestre, en recul de 5%. L'Ebitda a atteint sur la période 6,12 milliards d'euros, en progression de 8%. Le chiffre d'affaires a, pour sa part, enregistré une hausse de 3,2%, à 34,85 milliards d'euros. Le cash-flow libre ressort légèrement positif à 46 millions d'euros (361 millions d'euros au 1er semestre 2024), étant rappelé que l'essentiel du cash-flow libre du Groupe est généré au second semestre.

L'endettement financier net consolidé s'élève à 23,3 milliards d'euros au 30 juin 2025, en augmentation de 2,9 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2024 et quasiment stable sur un an (23,4 milliards d'euros au 30 juin 2024).

" En dépit d'un environnement macroéconomique et géopolitique agité, le Groupe affiche une progression de son chiffre d'affaires tirée par les concessions et les services à l'énergie - en particulier à l'international - ainsi qu'une hausse des résultats opérationnels dans tous ses métiers tant en valeur qu'en marge. Le résultat net s'établit à un niveau proche de celui du 1er semestre 2024, malgré l'alourdissement significatif de la fiscalité sur les bénéfices des entreprises mis en place en France pour 2025", a déclaré Pierre Anjolras, directeur général de Vinci, cité dans un communiqué.

Le conseil d'administration a décidé de maintenir inchangé le niveau de l'acompte sur dividende au titre de l'exercice en cours, d'un montant de 1,05 euro par action , lequel sera versé le 16 octobre 2025.

En dépit des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles, le groupe maintient ses objectifs annuels de croissance pour ses différents pôles.

Points clés

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil de 15 administrateurs jusqu’en 2026, Pierre Anjolras étant directeur général depuis mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette,

- progression régulière de la part de l’international dans les revenus, à 54,6 %, et dans le carnet de commandes, à 70 %,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale net zéro carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,

- lancement d’emprunts verts,

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions, au nombre de 11 au 1 er trimestre, et par la participation au « great grid partnership » britannique de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique d’ici 2030 ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes record de 72 Mds€, dont 70 % à l’international.

- Situation financière maîtrisée à fin mars : 21,3 Mds€ de dette nette, 18,3 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Réduction de la disparité des marges entre concessions autoroutières (les 2/3 du bénéfice opérationnel) et construction ;

- Marasme persistant de la construction, notamment l’immobilier, en repli de 5,3 % à fin mars ;

- Après une avancée de 1,2 % du chiffre d’affaires et de 3,4 % du bénéfice net, objectifs 2025 inchangés d’une hausse des revenus et du résultat net, hors impact fiscal en France :

- autoroutes : trafic en légère hausse,

- aéroports : croissance du trafic passagers moindre que celle de 2024,

- VINCI Energies : stabilité de l’activité égale à et marge opérationnelle au moins égale,

- Cobra IS : chiffre d’affaires minimal de 7,5 Mds€ et marge opérationnelle consolidée,

- VINCI Construction : stabilité des revenus et marge opérationnelle en légère hausse ;