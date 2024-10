Vinci anticipe une progression de ses résultats opérationnels en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe précise que cette dernière perspective ne prend pas en compte l'impact négatif sur son résultat net de l'instauration, en cours d'examen par le Parlement, d'une surtaxe applicable à l'impôt sur les sociétés. En première approche, cette charge supplémentaire serait l'ordre de 400 millions d'euros. Elle serait reconnue sur l'exercice 2024 et son décaissement interviendrait en 2025.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2024, d'un niveau élevé de 66,8 milliards d'euros, progresse de 6 % sur un an. Il représente près de 14 mois d'activité moyenne des branches énergie et construction. La part de l'international dans le carnet ressort à 68 %, stable depuis plusieurs trimestres.

(AOF) - Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Vinci s’est élevé à 18,5 milliards d’euros, en progression de 1,4% à structure réelle et de 0,3 % à structure comparable. "Cette évolution traduit, outre un effet de base élevé comme mentionné lors des trimestres précédents, un ralentissement de l’inflation dans les principaux pays d’implantation du groupe", a précisé le groupe de concessions et de travaux publics.

