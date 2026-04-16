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Vinci Airports enregistre une hausse de 1,5% du trafic au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:34

Plus de 74 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au premier trimestre 2026, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la même période en 2025.


"Bien que le conflit au Moyen-Orient et les tensions entre la Chine et le Japon aient affecté certains aéroports de manière localisée, leur impact sur la dynamique globale du réseau de Vinci Airports est resté limité" indique le groupe.


En Amérique latine, les aéroports du réseau ont affiché, une nouvelle fois, une excellente performance.


Dans l'archipel du Cap-Vert, les aéroports du réseau Vinci Airports ont enregistré une augmentation du trafic de 17 %.


En Europe, plusieurs aéroports du réseau ont poursuivi leur trajectoire de croissance. Au Portugal, l'aéroport de Lisbonne a bénéficié de l'essor des vols long-courriers opérés par TAP vers le Brésil et les États-Unis.


À Londres Gatwick, la réorganisation de l'offre moyen-courrier et les annulations liées au conflit au Moyen-Orient ont atténué la bonne performance de easyJet et British Airways sur le 1er trimestre, tandis qu'en France, le trafic domestique, pénalisé durablement par la hausse de la fiscalité, a freiné la performance des plateformes régionales.

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