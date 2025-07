Vinci: acquisition d'une filiale allemande de Wärtsilä information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 09:15









(Zonebourse.com) - Vinci Energies indique avoir signé un accord pour acquérir Wärtsilä SAM Electronics, filiale du groupe finlandais Wärtsilä. Cet accord, qui devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2025, est soumis à l'approbation des autorités compétentes.



Basée à Hambourg, cette société opère dans l'intégration de systèmes électriques et d'automatismes pour la marine allemande et sur les chantiers navals dans le nord de l'Allemagne (Hambourg, Wilhelmshaven, Elmenhorst, Bremerhaven et Kiel).



Cette acquisition permettra un renforcement de la position de Vinci Energies sur le marché de la défense, en intégrant l'expertise de 350 nouveaux collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 100 millions d'euros.





Valeurs associées VINCI 123,6500 EUR Euronext Paris +0,77%