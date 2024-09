Vinci acquiert une participation majoritaire dans une concession autoroutière en Inde

(AOF) - Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a signé un accord portant sur l'acquisition de la société "HKR Roadways Limited", titulaire d’un contrat prenant fin en 2041 avec le gouvernement de l’État du Telangana pour la concession de l’autoroute SH1. Au closing financier, l’investissement de Vinci Highways dans cette transaction sera de l’ordre de 40 millions d’euros. En service depuis 2014, cette autoroute est un axe structurant de 206 km du Telangana, reliant sa capitale Hyderabad (11 millions d’habitants) au nord-est de cet État.

Cette acquisition est réalisée en partenariat avec le fonds d'infrastructures Global Infrastructure Partners (GIP) - Emerging Markets, Vinci Highways et GIP devant détenir respectivement 51% et 49% de la société concessionnaire.

La finalisation de la transaction, soumise à l'approbation des autorités compétentes, est attendue d'ici la fin de l'année 2024.

Elle renforcera le partenariat stratégique noué avec GIP à l'occasion des prises de participations majoritaires par Vinci Airports dans les aéroports de Londres Gatwick en 2019 et d'Edimbourg en 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur BTP / Construction

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.