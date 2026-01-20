 Aller au contenu principal
Vinci acquiert Fletcher Construction en Nouvelle-Zélande
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:01

Vinci fait part de l'acquisition, en Nouvelle-Zélande, de Fletcher Construction, une entreprise représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 630 millions d'euros (1,3 milliard de dollars néo-zélandais) pour un effectif de 2300 collaborateurs.

Ses principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. Il s'y ajoute un volume d'activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.

Cette acquisition permettra à Vinci Construction de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures en Nouvelle-Zélande, pays où le groupe Vinci a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d'euros en 2024.

Le groupe français de BTP et de concessions ne précise pas les termes financiers de cette transaction. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant 2026.

