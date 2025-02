Vinci aborde 2025 "avec confiance et sérénité"

(AOF) - Vinci a déclaré un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 4%, à 71,6 milliards d'euros, et une marge opérationnelle sur activité de 12,6% contre 12,1% un an auparavant. Le groupe a vu sa part de l'international augmenter, représentant désormais plus de la moitié du résultat net du groupe qui est ressorti à 4,81 milliards d'euros, en amélioration de 3,4%. "Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, le groupe dispose ainsi d’une bonne visibilité sur l’évolution de son activité et aborde l’année 2025 avec confiance et sérénité", précise un communiqué.

Le chiffre d'affaires de la branche concessions ressort à 11,7 milliards d'euros, en hausse de 6,6 % à structure réelle (+5,0 % à structure comparable).

Le carnet de commandes au 31 décembre 2024 atteint le niveau record de 69,1 milliards d'euros. En augmentation de 13 % sur un an (international +17 %, France +4 %), il représente en moyenne 14 mois d'activité. La part de l'international dans le carnet ressort à 70 % (67 % en 2023).

Le cash-flow libre atteint un nouveau record de 6,8 milliards d'euros (6,6 milliards d'euros en 2023).

Le groupe de concessions et de travaux publics propose le versement d'un dividende de 4,75 euros par action au titre de l'exercice 2024.

Vinci indique qu'il afficherait en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires et de ses résultats, "avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France".

