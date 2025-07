Vinci: +5,1% de trafic passagers en juin chez Vinci Airports information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 18:14









(Zonebourse.com) - Vinci annonce une hausse de 5,1 % du trafic passagers en juin sur son réseau aéroportuaire.



Des croissances marquées, à deux chiffres, sont observées au Cap-Vert (+26 %), au Japon (+12 %), au Cambodge (+11 %) et au Brésil (+10 %).



Au cours du deuxième trimestre, Vinci Airports a accueilli plus de 86 millions de passagers, soit +6,7 % en un an - soit 5 millions de passagers supplémentaires.



Cette progression est tirée par l'augmentation des capacités aériennes, notamment chez les low-costs, tandis que les taux de remplissage restent élevés, rapporte la société.



Les mouvements commerciaux suivent la même tendance, en hausse de 6,5 % entre juin 2024 et juin 2025, avec les plus fortes hausses enregistrées au Cap-Vert (+34%) et au Cambodge (+13%) tandis que le Japon complète le podium (+10%).





