Vincent Lecomte Nommé CEO de BNP Paribas Wealth Management

23 janvier (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA a annoncé jeudi dans un communiqué : * LA NOMINATION DE VINCENT LECOMTE AU POSTE DE CEO DE BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.19%