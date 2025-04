Vincent Juvyns quitte JPM AM pour ING Belgique

Vincent Juvyns a quitté son poste de stratégiste chez JP Morgan AM. Il rejoindra ING Belgique en tant que chief investment strategist le 15 avril, selon un communiqué de la banque belge. Cette nouvelle fonction a été créée spécifiquement « pour soutenir les ambitions d’ING de se positionner comme la banque d’investissement de référence en Belgique », précise ING Belgique.

Vincent Juvyns a passé douze années chez JP Morgan AM. Il était chargé de fournir des informations sur les marchés et l'économie aux clients « wholesale » et institutionnels au Benelux, en France, en Suisse et au Moyen-Orient. Avant cela, il a travaillé plus de quatre ans chez NN Investment Partners, passé dans le giron de Goldman Sachs.

Vincent Juvyns retrouve le groupe ING, où il a commencé sa carrière en tant qu’analyste. A son poste, il « renforcera l’image d’ING en tant que banque d’investissement de référence en Belgique, en collaboration avec ses collègues de l’Investment Office ».

Au sein de l’Investment Office, Vincent Juvyns sera responsable de l'équipe stratégique locale et poursuivra l’étroite collaboration avec les équipes des Pays-Bas et du Luxembourg. Il sera également l’ambassadeur d’ING Belgique en matière d’investissement lors de conférences et d'événements destinés aux clients.

Contacté par L’Agefi pour connaître le remplaçant de Vincent Juvyns, JP Morgan AM a indiqué que la société communiquerait ultérieurement pour présenter « l’organisation mise en place ».

Laurence Marchal