Vincent Juvyns : «La sous-exposition des investisseurs aux actions empêche la correction boursière»

La croissance économique inférieure à sa tendance et les risques de récession plaident, selon Vincent Juvyns, stratège en marchés mondiaux chez J.P. Morgan AM, en faveur d'une allocation prudente. L'inflation restera, selon lui, supérieure à l'objectif de 2023. Et le resserrement monétaire crée des tensions. Dans cet environnement, il privilégie un portefeuille équilibré (50/50) entre actions et obligations.

Vincent Juvyns est titulaire d’un master en gestion de l’entreprise et en finance de l’Institut catholique des hautes études commerciales (Ichec) de Bruxelles. Chez JPMorgan AM, il est stratège en marchés mondiaux, chargé de fournir des analyses économiques et de marché au Benelux, en France et à Genève. Il a auparavant évolué chez ING IM, où il a successivement été analyste au département recherche, puis gérant de portefeuille au département obligataire.

Comment analysez-vous l'état de l'économie mondiale ?

Vincent Juvyns : La croissance résiste mieux que prévu, même si les risques de récession restent réels. L'économie mondiale a été plus résiliente que prévu au premier semestre. La récession n'est pas survenue aux États-Unis. Et la récession technique en zone euro est restée modérée.

Les données économiques sont positives depuis le début de l'année. Mais les écarts entre les services et l'industrie manufacturière restent élevés. La consommation américaine bénéficie de solides facteurs de soutien. Le taux de chômage aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies. L'excédent d'épargne accumulé par les ménages pendant la crise sanitaire n'a pas complètement été utilisé par les foyers les plus aisés. Et l'investissement aux États-Unis est soutenu par la loi contre l'inflation (Inflation Reduction Act).

L'inflation