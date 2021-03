Vincent Bolloré a acheté des actions Vivendi pour 68,4 millions d'euros

Vincent Bolloré, Censeur et Conseiller du Président du Directoire de Vivendi. (© AFP)

Le dirigeant a acquis via Financière de l'Odet 2,47 millions de titres sur le marché entre le 4 et le 12 mars derniers. Des analystes conseillent l'achat de la valeur.

Vincent Bolloré, Censeur et Conseiller du Président du Directoire de Vivendi a acheté, via Financière de l'Odet, 2,47 millions d'actions du groupe de médias entre le 4 et le 15 mars 2021 à des prix unitaires allant de 27,48 à 28 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 68,4 millions d'euros.

Au 31 décembre 2019, le Groupe Bolloré détenait en direct et via ses filiales, 27,06% du capital et 29,64% des droits de vote. Les salariés étaient comptabilisés à 2,95% des actions et 4,07% des DDV.

À cette date, la Société Générale possédait 5,29% des actions et 4,98% des DDV (une participation cédée le 15 mars 2021). L'Etat français via la Caisse des dépôts et consignations était à 4,36% du capital et 4,16% des DDV le 8 mai 2020.

Le titre obtient un rating d'attractivité boursière de 3 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 4,6 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 1,3 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Une action soutenue par des analystes

Le «free cash flow yield» est estimé à 4,5%, pour un flux de trésorerie après investissements attendu à 1,5 milliard d'euros en 2022 par le consensus de Factset et une capitalisation boursière de 33,4 milliards.

L'action Vivendi est recommandée à l'achat par Eric Ravary chez CIC Market Solutions, avec un objectif de cours à