Vinc: vers l'acquisition de R+S en Allemagne

(Zonebourse.com) - Vinci annonce que sa filiale Vinci Energies a signé un accord en vue d'acquérir le groupe allemand R+S, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence.



Basé en Hesse, R+S emploie 1 200 personnes et a généré 191 MEUR de chiffre d'affaires en 2024.



Spécialisé dans les installations techniques du bâtiment, il rejoindra le réseau Building Solutions de Vinci Energies, qui compte 150 entités en Allemagne.



Cette acquisition élargira l'offre multitechnique du groupe sur son deuxième marché international, où il a réalisé 5,6 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2024.





