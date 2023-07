Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: retrait obligatoire le 1er août information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire visant les actions Vilmorin interviendra le 1er août, au prix net de tout frais de 62,60 euros par action, et portera sur 977.021 actions, soit 4,26% du capital et au plus 2,81% des droits de vote de la société de semences.



Durant l'OPAS, soit du 22 juin au 17 juillet inclus, Limagrain Participations a acquis au prix de 62,60 euros, 3.457.103 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation, et 744.117 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.





