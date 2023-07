Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: retrait obligatoire après le succès de l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS), qui s'est déroulée du 22 juin au 17 juillet inclus, Limagrain détient un total de 21.932.953 actions Vilmorin représentant 95,70% du capital et 97,17% des droits de vote du semencier.



Par conséquent, Limagrain Participations formulera prochainement une demande de mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF, retrait obligatoire qui sera libellé aux mêmes conditions financières que l'OPAS, soit 62,60 euros par action.



Le cours de bourse de l'action Vilmorin est suspendu depuis le 18 juillet dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire. Les résultats définitifs de l'OPAS ont fait l'objet d'un communiqué de l'AMF.





