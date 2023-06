Vilmorin : l'OPAS de Limagrain s'ouvre aujourd'hui

(AOF) - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme le 20 juin 2023 l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) initiée par Limagrain Participations sur les actions de Vilmorin & Cie (+0,16% à 62,60 euros). L'AMF a publié le 21 juin 2023 un avis d’ouverture de l’offre, pour une période effective du 22 juin 2023 au 17 juillet 2023 inclus. Le prix d’offre de 62,60 euros par action a été établi en appliquant une approche de valorisation multicritères et reflète notamment une prime de 45,4 % par rapport au dernier cours de clôture précédant l’annonce de l’offre le 27 avril 2023.

Il reflète aussi une prime de 36,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'offre.

Au 20 juin 2023, Limagrain détient 77,37% du capital et 86,31% des droits de vote théoriques de Vilmorin & Cie.

L'offre vise à permettre à Limagrain de retrouver une plus grande liberté dans ses choix stratégiques, notamment en ce qui concerne ses activités semences.

Dans un marché très concurrentiel et un environnement macro-économique incertain, le développement de Vilmorin & Cie exige des investissements significatifs qui seront plus aisément décidés et menés à bien en tant que société non cotée.

Le 26 mai 2023, ayant pris connaissance des travaux du comité ad hoc et des conclusions de l'expert indépendant (Cabinet Finexsi), le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie a rendu un avis motivé favorable et unanime sur l'offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, et a ainsi recommandé aux actionnaires de Vilmorin & Cie d'y apporter leurs titres.

Bpifrance Participations, filiale de la Banque Publique d'Investissement et premier Actionnaire de Vilmorin & Cie après le Groupe Limagrain, a décidé, le 30 mai 2023, qu'il apporterait à l'offre sa participation dans Vilmorin & Cie, laquelle représente 5,71% du capital de la société.

Au 20 juin 2023, Limagrain détient 77,37% du capital et 86,31% des droits de vote théoriques de Vilmorin & Cie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.