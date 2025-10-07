 Aller au contenu principal
Village Super Market atteint son niveau le plus bas en un mois, le bénéfice du quatrième trimestre chutant de 8 %
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Village Super Market

VLGEA.O ont baissé de 6% à 33,86 $, un plus bas d'un mois

** La chaîne de supermarchés affiche un bénéfice net ajusté de 15,6 millions de dollars au 4ème trimestre, soit une baisse de 8% par rapport aux 16,9 millions de dollars enregistrés l'année précédente

** La marge brute du 4ème trimestre en pourcentage des ventes est tombée à 28,17% en raison de l'inflation des coûts, d'un changement défavorable de la gamme de produits et d'une augmentation des dépenses promotionnelles

** Malgré cela, les ventes du 4ème trimestre se sont élevées à 599,7 millions de dollars, en hausse par rapport aux 578,2 millions de dollars déclarés l'année dernière, principalement en raison d'une augmentation des ventes des magasins comparables de 1,6%

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 6,91 %, y compris les mouvements de la séance

