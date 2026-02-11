Viking Therapeutics progresse grâce à son projet de tester un médicament oral contre l'obésité dans le cadre d'études de phase avancée

11 février - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Viking Therapeutics VKTX.O augmentent de 9,4 % à 31,24 $ après les heures d'ouverture

** VKTX déclare qu'elle prévoit de faire passer son médicament expérimental contre l'obésité par voie orale, le VK2735, en phase finale d'essais au cours du troisième trimestre de cette année

** La société estime que la disponibilité d'une formulation à la fois orale et injectable est un facteur important de différenciation du VK2735 par rapport aux agents concurrents, car aucun autre agoniste double ou triple n'est actuellement disponible dans les deux formulations" - VKTX

** Les résultats d'une étude de phase tardive ont montré que des doses quotidiennes uniques de la formulation orale en comprimés du VK2735 ont entraîné une perte de poids moyenne allant jusqu'à 12,2 % après 13 semaines

** VKTX a baissé de 12,6 % en 2025