Viking Therapeutics prévoit de faire passer un médicament oral contre l'obésité à un stade d'essai avancé

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de tester son médicament oral expérimental contre l'obésité dans le cadre d'une étude de phase avancée plus tard dans l'année.

Les actions de la société ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 31,28 $ dans les échanges après le marché.

La société prévoit de faire passer un comprimé de son médicament expérimental contre l'obésité, le VK2735, en phase finale d'étude au cours du troisième trimestre de cette année.

L'année dernière, la société a déclaré que la formulation en comprimés du VK2735 montrait une perte de poids moyenne allant jusqu'à 12,2 % après 13 semaines.