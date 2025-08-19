Viking Therapeutics plonge après que les résultats de la pilule orale contre l'obésité ont été inférieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 août - ** Les actions du développeur de médicaments Viking Therapeutics VKTX.O chutent de43,8 % à 23,65 $, en voie d'enregistrer leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée **La société déclare que son médicament expérimental contre l'obésité par voie orale, VK2735, a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel, en moyenne, sur 13 semaines et a été sûr et bien toléré pendant la fermeture quotidienne au cours de la même période

** Vingt pour cent des participants recevant le VK2735 ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 13 % des participants recevant un placebo

** Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne ** BMO Capital Markets considère ce résultat comme positif pour Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et Structure Therapeutics GPCR.O . ** Les actions cotées en bourse de Novo et de Lilly ont augmenté de plus de 1 %; cependant, GPCR a chuté de 5,2 % dans les échanges de la matinée **Les données "montrent une efficacité mais mettent en évidence un profil de tolérance plus difficile que ce que l'on pensait" - BMO Capital Markets **En incluant les mouvements de la séance, VKTX a baissé de 38,4 %, LLY de 8,1 %, Novo de 44,2 % et GPCR de 52,3 %, depuis le début de l'année