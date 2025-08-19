 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 999,00
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viking Therapeutics plonge après que les résultats de la pilule orale contre l'obésité ont été inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 août - ** Les actions du développeur de médicaments Viking Therapeutics VKTX.O chutent de43,8 % à 23,65 $, en voie d'enregistrer leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée **La société déclare que son médicament expérimental contre l'obésité par voie orale, VK2735, a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel, en moyenne, sur 13 semaines et a été sûr et bien toléré pendant la fermeture quotidienne au cours de la même période

** Vingt pour cent des participants recevant le VK2735 ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 13 % des participants recevant un placebo

** Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne ** BMO Capital Markets considère ce résultat comme positif pour Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et Structure Therapeutics GPCR.O . ** Les actions cotées en bourse de Novo et de Lilly ont augmenté de plus de 1 %; cependant, GPCR a chuté de 5,2 % dans les échanges de la matinée **Les données "montrent une efficacité mais mettent en évidence un profil de tolérance plus difficile que ce que l'on pensait" - BMO Capital Markets **En incluant les mouvements de la séance, VKTX a baissé de 38,4 %, LLY de 8,1 %, Novo de 44,2 % et GPCR de 52,3 %, depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
710,099 USD NYSE +1,71%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
STRUCTURE SP ADS
18,8100 USD NASDAQ -5,76%
VIKING THERAPEUTICS
23,9600 USD NASDAQ -43,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank