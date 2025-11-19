 Aller au contenu principal
Viking Holdings en hausse après des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la société de voyages et de croisières Viking Holdings < VIK.N > ont augmenté d'environ 5% à 61,08 dollars

** La société a publié un bénéfice par action ajusté de 1,20 $ pour le troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,19 $ - données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires trimestriel total s'élève à 2 milliards de dollars, dépassant également les estimations de 1,99 milliard de dollars

** "Pour l'avenir, nous continuons à observer une forte dynamique dans notre offre de produits avec 70% de la capacité 2026 pour nos produits de base déjà vendue", déclare le directeur général Torstein Hagen

** En incluant les mouvements de la séance, VIK est en hausse de 32,25 % depuis le début de l'année



