Viking bondit suite à ses projets d'avancer un médicament oral contre l'obésité vers des essais de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du développeur de médicaments Viking Therapeutics VKTX.O augmentent de 11,7 % à 31,67 $ avant le marché

** La société prévoit de faire progresser une forme de comprimé de son médicament expérimental pour la perte de poids, le VK2735, vers des études de phase avancée au troisième trimestre de cette année

** Les données de l'étude de phase intermédiaire confirment sa conviction qu'un maintien efficace du poids peut être obtenu avec une stratégie de traitement oral à faible dose

** Les analystes d'Oppenheimer estiment que la voie réglementaire pour le VK2735 présente des avantages par rapport à son programme de médicaments injectables pour la perte de poids, grâce à une durée d'essai potentiellement abrégée et à des essais de plus petite taille

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 4,7 % depuis le début de l'année