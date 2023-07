Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant total proche de 4,6 M€

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le vif succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l'« Opération ») pour un montant global proche de 4,6 M€ après exercice total de la clause d’extension. Cette levée de fonds s’accompagne de l’entrée d’Éric Blanc-Garin et de Yazid Sabeg au capital de la société, à hauteur de 11,93% du capital et 8,58 % des droits de vote, via leur holding commune, Duna & Cie, ainsi qu’au Conseil d’administration, où ils occuperont deux sièges sur un total de sept.



Arthur Leroux, Président directeur général d'ENOGIA, déclare : « Nous sommes très heureux du large succès de cette augmentation de capital qui a suscité l’adhésion à la fois d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs tels qu'Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, deux entrepreneurs chevronnés qui vont désormais accompagner ENOGIA dans son essor commercial et l’accélération de sa croissance, ainsi que d'entrepreneurs de la Région Sud. Au nom de tous les collaborateurs, je tiens à les remercier pour leur confiance. Ensemble, nous allons nous appuyer sur cette nouvelle levée de fonds pour réaliser l’ambition d’ENOGIA de devenir un leader incontesté des turbomachines pour la transition écologique, grâce à son avance technologique sur la conversion de chaleur en électricité. »