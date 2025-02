Viel & Cie: hausse de plus de 9% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Le groupe spécialisé dans la finance Viel & Cie fait état d'une forte croissance de son activité en 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,18 milliard d'euros, en hausse de 9,4% à cours de change courants et de 10,6% à cours de change constants.



Son pôle d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition) a vu son CA s'accroitre de 9,2% à un peu plus de 1,1 milliard d'euros, tandis que celui de son pôle de bourse en ligne (Bourse Direct) a augmenté de 13,2% à 75,4 millions.



Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Viel s'établit à 299,6 millions d'euros, en croissance de 9,9% à cours de change courants et en hausse de 9,2% à cours de change constants, en comparaison annuelle.





Valeurs associées VIEL 12,15 EUR Euronext Paris 0,00%