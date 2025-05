Viel & Cie: CA accru de plus de 10% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires en croissance 10,5% à cours de change variables (+8,4% à cours de change constants) pour s'établir à 330,3 millions d'euros, au titre des trois premiers mois de 2025 et en comparaison annuelle.



Le groupe pointe un environnement de marché marqué par l'attentisme des principales banques centrales face à des signaux économiques contrastés, sur fond de tensions géopolitiques persistantes et d'une volatilité accrue favorable à ses activités.



Si le CA de l'activité de bourse en ligne (Bourse Direct) s'est tassé à 18,7 millions d'euros au premier trimestre, celui de l'activité d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition) s'est accru à 311,6 millions.





Valeurs associées VIEL 14,400 EUR Euronext Paris +5,49%