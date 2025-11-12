 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 217,16
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viel & Cie annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse
information fournie par AOF 12/11/2025 à 08:33

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Viel & Cie s’est élevé à 298,4 millions d’euros, en hausse de 5,6%, à change courants. A cours de change constants, les revenus ont affiché une hausse de 10,7%, à 312,7 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, la société, qui comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance, a vu son chiffre d’affaires progresser de 8,2%, à change courants, pour un total de 951,9 millions d’euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VIEL
17,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank