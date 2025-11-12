Viel & Cie annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Viel & Cie s’est élevé à 298,4 millions d’euros, en hausse de 5,6%, à change courants. A cours de change constants, les revenus ont affiché une hausse de 10,7%, à 312,7 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, la société, qui comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance, a vu son chiffre d’affaires progresser de 8,2%, à change courants, pour un total de 951,9 millions d’euros.
