"Confisquer le pétrole russe" : Zelensky appelle l'Europe à durcir sa réponse face à la flotte fantôme de Moscou

Le président ukrainien exhorte le Vieux continent à renforcer son arsenal juridique face au trafic d'hydrocarbures mené par le régime de Vladimir Poutine, manne financière pour soutenir l'effort de guerre des forces russes.

Volodymyr Zelensky, à Madrid, le 18 mars 2026 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Dans un appel diffusé jeudi 26 mars, Volodymyr Zelensky a pressé les Etats européens de légiférer pour empêcher la circulation des navires de la "flotte fantôme russe" et confisquer le pétrole russe. "Nous devons agir ensemble pour mettre en place en Europe une législation stricte permettant aux pays de bloquer les pétroliers russes et de confisquer le pétrole", a-t-il dit dans une vidéo diffusée à Helsinki lors d'un sommet de la Joint Expeditionary Force (JEF).

La JEF est une alliance menée par le Royaume‑Uni et réunissant dix pays du nord de l'Europe. "Cela doit constituer un véritable outil afin de priver la Russie de sa capacité à faire pression sur l'Europe", a déclaré le président ukrainien. "Aidez également vos homologues européens à faire avancer ces décisions et à les mettre en œuvre dans leur pays", a-t-il exhorté aux dirigeants réunis à Helsinki.

Il a également remercié le Danemark, la Suède et la France qui ont récemment intercepté des navires soupçonnés d'appartenir à cette flotte fantôme russe.

Les arraisonnements se multiplient

La "flotte fantôme" russe est composée principalement de pétroliers vieillissants et qui permet à Moscou de contourner les sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. C'est "une preuve évidente que l'application de la loi est non seulement possible, mais aussi efficace", a ajouté le président ukrainien.

La marine française a arraisonné la semaine dernière en Méditerranée un troisième pétrolier de la flotte fantôme. En Suède, les garde-côtes ont arraisonné mi-mars le pétrolier Sea Owl I et arrêté son capitaine, soupçonné d'avoir falsifié des documents et enfreint la législation maritime.

Mercredi soir, le gouvernement britannique a annoncé que l'armée pourrait désormais arraisonner et saisir des navires sous sanctions appartenant à la "flotte fantôme" russe s'ils pénètrent dans les eaux territoriales du Royaume-Uni Quelque 598 navires soupçonnés de faire partie de cette flotte fantôme font l'objet de sanctions de l'Union européenne.