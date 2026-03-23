Victory Capital riposte à Trian de Peltz alors que la guerre d'offres de Janus se prolonge

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Victory Capital VCTR.O a répliqué lundi à Trian, le groupe de Nelson Peltz, qui a critiqué sa dernière proposition de rachat de Janus Henderson JHG.N pour 8,6 milliards de dollars, en affirmant que l'activiste s'efforçait d'inonder le marché de fausses informations.

La société Victory, basée à San Antonio, au Texas, a déclaré que les rapports récents concernant les prétendues opinions des employés et des clients de Janus sur l'accord Victory étaient une tentative de "fabriquer de l'incertitude" sur le marché quant à sa capacité à conclure la transaction proposée.

Trian, le principal actionnaire de Janus avec une participation de 20,7 %, a exprimé vendredi ses préoccupations à l'adresse au sujet de l'offre bonifiée de Victory, qui rivalise avec sa propre opération de rachat .

Trian n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.