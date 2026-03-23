 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Victory Capital riposte à Trian de Peltz alors que la guerre d'offres de Janus se prolonge
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Victory Capital VCTR.O a répliqué lundi à Trian, le groupe de Nelson Peltz, qui a critiqué sa dernière proposition de rachat de Janus Henderson JHG.N pour 8,6 milliards de dollars, en affirmant que l'activiste s'efforçait d'inonder le marché de fausses informations.

La société Victory, basée à San Antonio, au Texas, a déclaré que les rapports récents concernant les prétendues opinions des employés et des clients de Janus sur l'accord Victory étaient une tentative de "fabriquer de l'incertitude" sur le marché quant à sa capacité à conclure la transaction proposée.

Trian, le principal actionnaire de Janus avec une participation de 20,7 %, a exprimé vendredi ses préoccupations à l'adresse au sujet de l'offre bonifiée de Victory, qui rivalise avec sa propre opération de rachat .

Trian n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
50,460 USD NYSE -1,76%
VICTORY CP HLG-A
68,1900 USD NASDAQ +0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques
    L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 12:04 

    L'armée iranienne a menacé lundi de fermer complètement le détroit stratégique d'Ormuz si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces de frapper les centrales électriques du pays.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.03.2026 12:03 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,78% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * UNITED AIRLINES ... Lire la suite

  • Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
    Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 12:01 

    La quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU.

  • La quantité de chaleur accumulée par la terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte l'Organisation météorologique mondiale ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
    information fournie par AFP 23.03.2026 11:58 

    La quantité de chaleur accumulée par la terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU. "Le climat mondial ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank