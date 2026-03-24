information fournie par Reuters • 24/03/2026 à 21:20

Victory Capital retire sa proposition d'acquisition de Janus Henderson

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Victory Capital VCTR.O a déclaré mardi qu'elle retire sa proposition d'acquisition du gestionnaire d'actifs Janus Henderson JHG.N .