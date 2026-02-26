Victory Capital rend publique son offre concurrente de 8,6 milliards de dollars pour Janus Henderson

L'offre de Victory Capital VCTR.O sur Janus Henderson JHG.N , d'un montant de 8,6 milliards de dollars, a été rendue publique, accentuant la pression sur le gestionnaire d'actifs qui a conclu un accord de 7,4 milliards de dollars avec Trian de Nelson Peltz et General Catalyst.

La société de gestion d'investissements a offert jeudi 0,350 de ses actions et 30 dollars en espèces pour chaque action de Janus Henderson, la valorisant à 57,04 dollars par action. La proposition faite par Trian en décembre valorisait Janus à 49 dollars.

Les actions de Janus Henderson ont bondi de 6 % dans les échanges de l'après-midi, tandis quecelles de Victory Capitalont chuté d' environ 8 %.

L'offre intervient alors que la consolidation s'accélère dans le secteur de la gestion d'actifs, alimentée par le besoin stratégique d'être plus grand et plus global.

Victory Capital a rendu publique sa proposition après des mois d'échanges avec Janus Henderson. La société avait d'abord soumis sa proposition d'acquisition de Janus Henderson dans une fourchette de 50 à 52 dollars par action en novembre, puis une deuxième fois en décembre.

Janus Henderson et Triann'ont pas encore commenté la proposition de Victory. Ils n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters jeudi.

Victory Capital considère son offre comme "supérieure" à celle de Trian, notant une prime attrayante cohérente avec les récentes acquisitions du secteur, telles que l'acquisition de Schroders par Nuveen, selon une lettre adressée au comité spécial de Janus Henderson.

La dernière proposition valorise Janus Henderson à 12,5 fois les bénéfices de 2026, soit plus que les 11 fois offertes par Trian, selon les analystes d'Evercore.

Victory Capital a déclaré qu'il prévoyait d'émettre 4,1 milliards de dollars de dette pour financer son offre et qu'il avait des engagements de la part de deux banques d'investissement.

Janus Henderson est né en 2017 de la fusion de Henderson Group et de Janus Capital, une opération qui a d'abord déçu les investisseurs, le gestionnaire d'actifs continuant à faire face à des sorties de capitaux et à des conflits internes.

Une combinaison de Janus Henderson et Victory Capital créerait un gestionnaire d'actifs avecplus de 800 milliards de dollars d'actifs.

PJT Partners conseille Victory Capital sur la transaction proposée.