Victory Capital présente une nouvelle offre pour son rival Janus Henderson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Victory Capital VCTR.O a présenté mardi une nouvelle offre pour acquérir le gestionnaire d'actifs concurrent Janus Henderson JHG.N .
Selon la proposition révisée, Victory, basée à San Antonio, offre 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer