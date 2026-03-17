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Victory Capital présente une nouvelle offre pour son rival Janus Henderson
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Victory Capital VCTR.O a présenté mardi une nouvelle offre pour acquérir le gestionnaire d'actifs concurrent Janus Henderson JHG.N .

Selon la proposition révisée, Victory, basée à San Antonio, offre 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
50,480 USD NYSE +0,71%
VICTORY CP HLG-A
67,3600 USD NASDAQ +1,03%
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