Victory Capital abandonne l'offre de Janus Henderson, ouvrant la voie à une opération menée par Trian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Victory retire son offre de rachat de Janus, d'un montant d'environ 8,6 milliards de dollars

* Trian et General Catalyst relèvent l'offre de Janus à 8 milliards de dollars

* Le conseil d'administration de Janus soutient l'offre de Trian-General Catalyst plutôt que celle de Victory

(Ajout de la réponse de Janus au paragraphe 4, et du contexte dans l'ensemble de l'article) par Manya Saini et Utkarsh Shetti

Victory Capital VCTR.O a déclaré mardi qu'elle avait retiré sa proposition d'achat de Janus Henderson

JHG.N pour un montant d'environ 8,6 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d'enchères prolongée quelques heures après que Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst aient relevé leur offre pour le gestionnaire d'actifs.

La compétition pour Janus s'est intensifiée au cours des dernières semaines, Victory mettant en avant ce qu'elle a décrit comme une proposition supérieure, alors même que la société, qui pèse 493 milliards de dollars, a fait savoir qu'elle préférait l'offre rivale.

Plus tôt dans la journée de mardi, Trian et General Catalyst ont porté leur offre sur Janus à 52 dollars par action, ce qui valorise le gestionnaire d'actifs à environ 8 milliards de dollars. L'offre représente une prime d'environ 25 % par rapport au cours de l'action de Janus non affecté et est supérieure de 3 $ par action à leur offre précédente.

Janus a refusé de commenter le retrait de Victory Capital. Ses actions, qui ont clôturé à 52,10 dollars mardi, sont retombées à 51,39 dollars dans la prolongation des échanges.

"Comme Victory Capital l'a toujours affirmé, elle n'était prête à aller de l'avant que dans le cadre d'une transaction négociée et consensuelle bénéficiant du soutien total du comité spécial de Janus Henderson", a déclaré la société dans un communiqué.

LES TENSIONS MONTENT ENTRE LES PRÉTENDANTS

Janus a déclaré plus tôt dans la journée de mardi que l'accord avec Trian et General Catalyst était la seule proposition que son comité spécial avait jugée susceptible d'être menée à bien.

Le gestionnaire d'actifs a déclaré que le comité et les conseillers ont tenu six réunions avec Victory depuis qu'elle a soumis sa première proposition le 26 février. "Après six discussions distinctes, il est impossible d'échapper à la réalité: la proposition de Victory n'est pas et ne sera jamais réalisable", a déclaré le gestionnaire d'actifs.

Janus a déclaré que ses principaux clients et partenaires de distribution, y compris les unités de gestion de patrimoine de trois des plus grandes banques du monde, ont fait savoir à son comité spécial qu'ils auraient de sérieuses réserves quant au maintien de ses liens si elle concluait un accord avec Victory.

Les clients bancaires, qui représentent 52 % du chiffre d'affaires et 55 % des actifs gérés, devraient donner leur accord pour que l'opération soit conclue.

La semaine dernière, Trian, le principal actionnaire de Janus avec une participation de 20,7 %, a fait part de ses préoccupations concernant la dernière offre de Victory.

Victory a répliqué quelques jours plus tard, déclarant que Trian s'efforçait de couvrir le marché d'informations erronées.

SUIVRE LES OFFRES

La guerre des offres pour le gestionnaire d'actifs met en évidence le rythme de la consolidation dans le secteur, façonné par la pression des frais et l'essor de l'investissement passif à faible coût, qui incite les entreprises à se développer par le biais de transactions pour rester compétitives.

La semaine dernière, Victory a revu son offre pour y inclure une composante en numéraire plus importante. Sa dernière offre était de 40 dollars en espèces et de 0,25 de ses actions pour chaque action Janus, contre une proposition antérieure de 30 dollars en espèces et de 0,35 de ses actions.

En décembre, Janus avait accepté un rachat en numéraire de 7,4 milliards de dollars par Trian et General Catalyst, mettant ainsi un terme à une campagne activiste de plus de cinq ans menée par le fonds spéculatif du milliardaire.

La transaction avec Trian et General Catalyst devrait être finalisée d'ici à la mi-2026, a déclaré Janus, ajoutant que son assemblée générale annuelle est prévue pour le 16 avril et qu'elle a recommandé aux actionnaires d'approuver l'opération.

"Trian et General Catalyst ont déjà réalisé des progrès significatifs en vue de la conclusion de l'opération et sont sur la bonne voie pour satisfaire à toutes les conditions en suspens", a déclaré Janus.

Goldman Sachs agit en tant que banque conseil du comité spécial de Janus.