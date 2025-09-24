 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Victory Bancorp s'envole grâce à un accord de rachat avec QNB
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 20:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la banque communautaire Victory Bancorp VTYB.PK s'envolent de 51,3 % à 18,38 dollars

** La banque américaine QNB QNBC.PK achètera VTYB dans le cadre d'une transaction en actions de 41 millions de dollars, ont annoncé les entreprises mardi en fin de journée

** L'opération créera une banque combinée avec près de 2,4 milliards de dollars d'actifs et renforcera la présence de QNB en Pennsylvanie

** Les actionnaires de VTYB recevront 0,55 action de QNB pour chaque action détenue, ce qui valorise Victory à 19,58 dollars par action

** L'opération représente une prime de 61,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** À la dernière clôture, l'action VTYB a progressé de 13,4 % depuis le début de l'année

